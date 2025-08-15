Ричмонд
В Перми цены на все социально значимые продукты за год снизились на 6%

Наибольшее годовое снижение показали рис и куриные яйца.

Источник: Комсомольская правда

Пермское УФАС по итогам еженедельных мониторингов сообщило о снижении в Перми цен на все социально значимые продовольственные товары. При сравнении цен в августе 2024 и 2025 годов снижение в среднем составило 6%.

Наибольшее снижение показали куриные яйца, шлифованный рис и белокочанную капусту на 57%, 46% и 24% соответственно. На другие социально значимые продукты снижение составило: картофель — 23%, соль поваренная — 14%, морковь — 12%, кура и мука пшеничная — по 6%, крупа гречневая и макаронные изделия — по 5%, сахарный песок — 3%.

Снижение произошло, в том числе, благодаря соглашениям о стабилизации цен.

«Региональные власти заключают соглашения с участниками рынка в рамках постановления правительства РФ. В Пермском крае действует четыре таких соглашения», — дополнили в краевом УФАС.

В Пермском крае оборот общественного питания за полгода снизился на 2,6%. Объем товарных запасов в Прикамье соответствует 39 дням торговли.