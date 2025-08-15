Ричмонд
Налоговая вернула списанные по ошибке деньги

Налоговый комитет отчитался о возвращении денег налогоплательщикам, которые списали по ошибке. Заявление опубликовано в Telegram-канале организации.

«Также в рейтинге устойчивости предпринимателей восстанавливаются баллы, которые временно были снижены по причине данной ситуации», — прокомментировали инцидент в пресс-службе ведомства.

В случае возникновения вопросов ведомство призвало использовать систему обратной связи.

Глава комитета Шерзод Кудбиев подчеркнул, что для ведомства было важно быстро принять меры для минимизации ущерба. Он добавил, что будут приложены усилия для неповторения подобных инцидентов.

Из-за технического сбоя с налогоплательщиков необоснованно списали около 400 млрд сумов. В ведомстве подчеркнули, что все списанные деньги вернули пострадавшим автоматически. Всего из-за ошибки пострадали 30,1 тыс. налогоплательщиков.