На московских ярмарках начался сезон кукурузы

Кукурузу добавляют в салаты и супы. Многие используют ее в качестве гарнира в разных видах и жарят на гриле. Но самым популярным блюдом остается вареная кукуруза. Для ее приготовления нужно очистить початки от листьев, при необходимости разрезать их на части и опустить в кипящую воду без специй на 10−20 минут (20 минут варятся крупные початки целиком). Классический вариант подачи — с солью и сливочным маслом. Также можно добавить твердый сыр, сметану, лимонный сок, укроп и кинзу. А еще кукурузу варят в молоке и едят с медом.