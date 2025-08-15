На московских ярмарках начался сезон кукурузы

На прилавках московских ярмарок появилась молодая кукуруза, которую везут из южных регионов страны и Черноземья. Этот злак содержит витамины группы B, калий, магний и железо.
Первые початки считаются самыми вкусными: они сладкие, сочные и нежные. Горожане могут приобрести молодую кукурузу сортов «гостинец», «внучкина радость», «добрыня F1», «лакомка 121», «ранняя золотая 401». Ее легко узнать по листьям — они бледно-зеленые и плотно прилегают к початку.
В такой кукурузе мало крахмала и есть лютеин, помогающий защищать зрение и замедляющий старение клеток. Ее зерна меньше и бледнее, зато содержат больше влаги, клетчатки и меньше калорий.
Молодая кукуруза уступает полностью созревшей только в том, что из нее нельзя сделать попкорн. Для его приготовления подойдут початки сортов «гостинец» и «внучкина радость», собранные ближе к осени. А чтобы варить или запекать, лучше взять початки, сорванные в начале августа.
Кукурузу добавляют в салаты и супы. Многие используют ее в качестве гарнира в разных видах и жарят на гриле. Но самым популярным блюдом остается вареная кукуруза. Для ее приготовления нужно очистить початки от листьев, при необходимости разрезать их на части и опустить в кипящую воду без специй на 10−20 минут (20 минут варятся крупные початки целиком). Классический вариант подачи — с солью и сливочным маслом. Также можно добавить твердый сыр, сметану, лимонный сок, укроп и кинзу. А еще кукурузу варят в молоке и едят с медом.
Продукты на ярмарки привозят более чем из 40 регионов России. Как сообщил Сергей Собянин, с начала 2025 года ярмарки выходного дня посетили уже два миллиона человек. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок.
Места участникам ярмарок предоставляются бесплатно. Павильоны обеспечены всем необходимым торговым и холодильным оборудованием и установлены недалеко от станций метро и других многолюдных мест.