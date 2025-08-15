В Верхнеуслонском районе хотят построить метро до Казани

На круглом столе по развитию Казанской агломерации были представлены амбициозные планы по улучшению транспортной инфраструктуры Верхнеуслонского района. Заместитель главы исполнительного комитета по социально-экономическому развитию района Юлия Федотова предложила революционное решение — строительство метрополитена, соединяющего район с Казанью.
По словам Федотовой, в настоящее время оптимальным вариантом является паромное сообщение, позволяющее добраться до столицы республики за 15−20 минут. Однако идеальным решением проблемы могла бы стать прокладка метро через Волгу.
Значительные изменения в транспортной системе района могут произойти благодаря новому 7-километровому мосту через Волгу, который планируется построить от улицы Тихорецкой до Верхнеуслонского района. Как отметила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, этот проект уже включен в мастер-план агломерации. От моста будут проложены две автомобильные дороги протяженностью 17 и 15 километров: одна свяжет Иннополис с Казанью напрямую, вторая пройдет через существующую развязку на трассе М7.
Текущая ситуация с общественным транспортом в районе оставляет желать лучшего. Хотя действуют пять муниципальных маршрутов, связывающих деревни с районным центром, в межсезонье возникают серьезные проблемы. Автобусное сообщение между Верхним Услоном и Казанью характеризуется недостаточным количеством рейсов и длительным временем в пути — 55 минут с учетом всех остановок до Горьковского шоссе. По словам Федотовой, такая ситуация делает работу транспортных компаний экономически невыгодной.