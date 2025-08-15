В Верхнеуслонском районе хотят построить метро до Казани

Значительные изменения в транспортной системе района могут произойти благодаря новому 7-километровому мосту через Волгу, который планируется построить от улицы Тихорецкой до Верхнеуслонского района. Как отметила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, этот проект уже включен в мастер-план агломерации. От моста будут проложены две автомобильные дороги протяженностью 17 и 15 километров: одна свяжет Иннополис с Казанью напрямую, вторая пройдет через существующую развязку на трассе М7.