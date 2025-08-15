Ремонт ключевых улиц и путепроводов в Хабаровске идёт быстрее графика

Во время инспекции также проверили улицу Ленинградскую возле ТЦ «Экодом», где ремонт проводится за счёт краевого и муниципального бюджета. Ирина Горбачева распорядилась задействовать дополнительную технику и увеличить рабочее время, чтобы выполнить как можно больше работ уже на этой неделе.