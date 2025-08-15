Ремонт ключевых улиц и путепроводов в Хабаровске идёт быстрее графика

В Хабаровске ускоряют ремонт ключевых улиц и путепроводов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заместитель председателя правительства края Ирина Горбачева лично проверила ход работ и распорядилась активизировать работу, чтобы жители могли быстрее пользоваться обновлёнными дорогами и меньше стоять в пробках.
На Проспекте 60-летия Октября обновляют 4,5 километра дорожного полотна: полностью заменяют основание, обустраивают тротуары и ливневую канализацию. Работы идут заметно быстрее графика — примерно на полтора месяца впереди первоначального плана. Ремонт, который планировался до 2028 года, теперь завершится к 2026 году.
Уже в следующем году обновят участок от переулка Гаражного до улицы Большой.
На путепроводе Ленинградский проспект — Восточное шоссе демонтированы старые элементы, идут работы по очистке и укреплению бетонных покрытий, установлены новые барьеры. Здесь применяют инновационные материалы и технологии, которые продлят срок службы конструкции и уменьшат необходимость частого ремонта.
Во время инспекции также проверили улицу Ленинградскую возле ТЦ «Экодом», где ремонт проводится за счёт краевого и муниципального бюджета. Ирина Горбачева распорядилась задействовать дополнительную технику и увеличить рабочее время, чтобы выполнить как можно больше работ уже на этой неделе.
В 2026 году планируется продолжить активный ремонт на участках Проспекта 60-летия Октября, улиц Выставочной, Серышева, Бульвара Москвитина, Запарина, Шеронова (включая трамвайные пути), Джамбула и путепровода «ул. Юности — Проспект 60-летия Октября».
Жителям можно быть уверенными: к 2026 году большинство ключевых объектов дорожной сети Хабаровска будут обновлены, а повседневные поездки станут комфортнее.