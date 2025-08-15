Объяснено, почему банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

В июле 2025 года показатель одобрения кредитов в России сократился до 21,4%, сообщают «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Ситуация с автокредитованием и потребительскими займами также остается напряженной. Согласно статистике, положительное решение получает лишь один из четырех-пяти запросов. Особенно выделяется ипотечный сегмент, где уровень отказов достиг почти 60%, несмотря на действие государственных льготных программ.
В Банке России пояснили, что данная тенденция обусловлена корректировкой кредитной политики, ужесточаемой на фоне роста просроченных платежей по ранее выданным займам. Регулятор вводит ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, допускающих срывы выплат.
Отмечается, что во II квартале 2025 года объем просроченной задолженности россиян по ипотеке и автокредитам продемонстрировал практически двукратный рост относительно аналогичного периода 2024 года. Финансовые институты превентивно сокращают выдачу кредитов для предотвращения будущих дефолтов.
