Объяснено, почему банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

Ситуация с автокредитованием и потребительскими займами также остается напряженной. Согласно статистике, положительное решение получает лишь один из четырех-пяти запросов. Особенно выделяется ипотечный сегмент, где уровень отказов достиг почти 60%, несмотря на действие государственных льготных программ.