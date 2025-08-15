Госдолг Татарстана достиг 99,13 млрд рублей

Из этой суммы 90,42 млрд рублей приходится на обязательства по федеральным бюджетным кредитам, а 8,71 млрд рублей — на государственные гарантии республики.
По сравнению с 1 июля текущего года госдолг увеличился на 42,3 млн рублей.
Объем государственного долга Республики Татарстан на 1 августа составил 99,13 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.
Из этой суммы 90,42 млрд рублей приходится на обязательства по федеральным бюджетным кредитам, а 8,71 млрд рублей — на государственные гарантии республики.
По сравнению с 1 июля текущего года госдолг увеличился на 42,3 млн рублей.