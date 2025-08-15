Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдолг Татарстана достиг 99,13 млрд рублей

Объем государственного долга Республики Татарстан на 1 августа составил 99,13 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Из этой суммы 90,42 млрд рублей приходится на обязательства по федеральным бюджетным кредитам, а 8,71 млрд рублей — на государственные гарантии республики.

По сравнению с 1 июля текущего года госдолг увеличился на 42,3 млн рублей.