На улице Артиллерийской в Мамоново отремонтировали жилой дом 1936 года

Ремонтом жилого дома на улице Артиллерийской занималось ООО «Питертрест». В конце 2023 года с компанией заключили контракт на 6,8 миллиона рублей. В 2020 году ООО «Питертрест» отремонтировало крышу этого здания за 2,6 миллиона рублей.