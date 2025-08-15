На улице Артиллерийской в Мамоново отремонтировали жилой дом 1936 года постройки. Подрядчик привёл в порядок фасад исторического здания. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
Дом располагается на улице Артиллерийской, 10. Его общая площадь — 641 квадратный метр.
«До капремонта в стенах были трещины, штукатурка отпала местами, а под ней начал разрушаться кирпич. Мы отремонтировали повреждённые участки стен, выполнили отделку фасада. Окна оформили декоративными обрамлениями», — говорится в сообщении.
Специалисты также отремонтировали крыльца, установили новые двери, поручни и козырьки. Кроме того, раскрыли заложенные окна подвала, восстановили цоколь и выполнили устройство отмостки.
Ремонтом жилого дома на улице Артиллерийской занималось ООО «Питертрест». В конце 2023 года с компанией заключили контракт на 6,8 миллиона рублей. В 2020 году ООО «Питертрест» отремонтировало крышу этого здания за 2,6 миллиона рублей.