В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа

По данным SuperJob, лидером по зарплатному предложению стала работа токаря-карусельщика. Этому специалисту обещают вознаграждение за труд в размере от 150 тысяч рублей. Еще три вакансии предлагают за зарплату в 100 тысяч рублей и выше: это замдиректора по строительству, менеджер активных продаж B2B (мебель), водитель-экспедитор категории Е.