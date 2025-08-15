В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа

По данным SuperJob, лидером по зарплатному предложению стала работа токаря-карусельщика. Этому специалисту обещают вознаграждение за труд в размере от 150 тысяч рублей. Еще три вакансии предлагают за зарплату в 100 тысяч рублей и выше: это замдиректора по строительству, менеджер активных продаж B2B (мебель), водитель-экспедитор категории Е.
А вот главному конструктору обещают зарплату ниже — 86948 рублей.
Среди российских городов в топе лучших предложений августа — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.