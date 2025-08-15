США ввели санкции против российских платежных систем и криптобирж

Минфин США включил в санкционный список российскую платежную систему А7, криптобиржу Grinex и еще несколько компаний. Соответствующее решение опубликовано Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.
Под ограничения попали созданный при участии ПСБ платежный агент А7, платформы Exved и INDEFI Smartbank, эстонское юрлицо Garantex Europe и киргизская компания Old Vector.
Кроме того, Минфин США повторно внес в санкционный список криптовалютную биржу Garantex, которая, как полагают американские власти, напрямую содействовала известным киберпреступникам и авторам программ-вымогателей.
Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская экономика продолжает хорошо функционировать, несмотря на огромное количество рестрикций. По его словам, экономика страны успела выработать иммунитет к санкциям Запада.