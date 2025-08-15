Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ввели санкции против российских платежных систем и криптобирж

США включили в санкционный список российскую платежную систему А7.

Источник: Комсомольская правда

Минфин США включил в санкционный список российскую платежную систему А7, криптобиржу Grinex и еще несколько компаний. Соответствующее решение опубликовано Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Под ограничения попали созданный при участии ПСБ платежный агент А7, платформы Exved и INDEFI Smartbank, эстонское юрлицо Garantex Europe и киргизская компания Old Vector.

Кроме того, Минфин США повторно внес в санкционный список криптовалютную биржу Garantex, которая, как полагают американские власти, напрямую содействовала известным киберпреступникам и авторам программ-вымогателей.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская экономика продолжает хорошо функционировать, несмотря на огромное количество рестрикций. По его словам, экономика страны успела выработать иммунитет к санкциям Запада.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше