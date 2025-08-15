Застройщиков Краснодара обязали возводить поликлиники наряду с высотками

В Краснодаре строительство поликлиник станет обязательным условием комплексного развития новых территорий. Такое решение было принято губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым на совещании по итогам объезда медицинских стройплощадок, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Теперь все застройщики, помимо школ и детских садов, должны будут предусматривать медицинские учреждения при развитии новых районов.
На данный момент в городе возводятся пять поликлиник — в поселке Российском, станице Елизаветинской, районах улиц Петра Метальникова, Кирилла Россинского и на Ростовском шоссе. Строительство трёх из них серьёзно отстаёт от графика.
Существующие поликлиники перегружены, и новые объекты должны улучшить доступность медицинской помощи для жителей быстрорастущего города. Власти региона поручили ускорить темпы работ и направить дополнительные силы на проблемные стройки.
