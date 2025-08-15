Лидерами по росту цен в июле в Прикамье стали тарифы на услуги ЖКХ

Стоимость продуктов питания снизилась на 0,7%. По сравнению с июнем на 6,8% подешевела вся плодоовощная продукция, продолжали дешеветь яйца (на 12,9% за месяц, на 35,4% с начала года). Одновременно выросли цены на мясо свинины и говядины (на 0,3−1,2%), курицу (на 2,4%), вареные колбасы (на 2,5%), маргарин и масло сливочное (на 1,2%), сыры (на 1,2%), сахар (на 1,2%), чай, кофе, какао (на 1,4%). На 0,9% увеличилась стоимость продукции в сфере общественного питания.