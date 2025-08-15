Ричмонд
В банках Самарской области выявили поддельные банкноты на 59 тыс. рублей

В Самарской области во втором квартале 2025 года обнаружили 32 фальшивые банкноты Банка России. Об этом сообщает региональное отделение ЦБ РФ.

Источник: Коммерсантъ

Наибольшее количество выявленных в банках области подделок пришлось на купюры номиналом 5000 ₽— таких было 19 штук. Также в кредитных организациях Самарской области в отчетном периоде были обнаружены 12 фальшивых банкнот по 1000 ₽ и одна подделка номиналом 2000 ₽

Центробанк напоминает, что в настоящее время в обращение введены новые банкноты номиналом 100 ₽ (2022 года выпуска) и 5000 ₽ (2023 года выпуска). При этом банкноты образца 1997 года продолжают использоваться и остаются законным средством платежа.

Старые купюры не нужно обменивать на новые. Все банкноты обязательны к приему для оплаты товаров и услуг, отмечают в ЦБ РФ. Специальный обмен не требуется, и попытки заставить граждан обменять купюры могут быть связаны с мошенничеством.