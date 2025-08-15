В банках Самарской области выявили поддельные банкноты на 59 тыс. рублей

Старые купюры не нужно обменивать на новые. Все банкноты обязательны к приему для оплаты товаров и услуг, отмечают в ЦБ РФ. Специальный обмен не требуется, и попытки заставить граждан обменять купюры могут быть связаны с мошенничеством.