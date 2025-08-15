В Таганроге из обрушившегося дома выселят всех жильцов

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в телеграм-канале. Специалисты осмотрели 12 квартир и приняли два заявления на единовременные выплаты для девяти человек. В доме проживали 40 человек. Сейчас в той части дома, где обрушилась плита перекрытия отключили воду и газ. Большинство жильцов находятся у родственников, шесть человек — в ПВР.