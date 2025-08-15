Ричмонд
В Таганроге из обрушившегося дома выселят всех жильцов

В Таганроге из дома на Октябрьской до 17 августа выселят всех жильцов.

Источник: телеграм-канал Светлана Камбулова

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в телеграм-канале. Специалисты осмотрели 12 квартир и приняли два заявления на единовременные выплаты для девяти человек. В доме проживали 40 человек. Сейчас в той части дома, где обрушилась плита перекрытия отключили воду и газ. Большинство жильцов находятся у родственников, шесть человек — в ПВР.

При этом до 17 августа всех жильцов дома переселят и с 18 августа закроют доступ в дом. После отключения водоснабжения и газа жильцам не будут начислят плату за услуги ЖКХ.