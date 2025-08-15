С 1 сентября изменится медосвидетельствование пьяных водителей

«Так, увеличился интервал между двумя продувками алкотестером, раньше он составлял 15−20 минут, а с 1 сентября будет 15−25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ — в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование, а если в упомянутый период моча не будет сдана, то придется сдавать кровь», — рассказал Машаров.