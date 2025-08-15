Ричмонд
Тенге удерживает позиции в финале недели

Тенге стабилен в финале недели.

Источник: DKNews.kz

Курс казахстанского тенге на бирже KASE к доллару США нашёл точку опоры и консолидируется, передает DKNews.kz.

Торги четверга для доллара США завершились на отметке 538,10 тенге.

В секторе нефти ценники всё так же выглядят слабо из-за опасений по спросу и экономии сил перед встречей президентов России и США на Аляске. Баррель Brent удерживается у $66,40.

Отношение к риску осторожное. Внутренних новостей, способных повлиять на траекторию тенге, пока не появлялось. Весь фокус — на внешнем контуре.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на пятницу следующие:

доллар США будет двигаться в границах 535−545 тенге; евро — 627−635 тенге; рубль — 6,70−6,80 тенге; китайский юань — 74−76 тенге.

