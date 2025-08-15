Тенге удерживает позиции в финале недели

Курс казахстанского тенге на бирже KASE к доллару США нашёл точку опоры и консолидируется, передает DKNews.kz.
Торги четверга для доллара США завершились на отметке 538,10 тенге.
В секторе нефти ценники всё так же выглядят слабо из-за опасений по спросу и экономии сил перед встречей президентов России и США на Аляске. Баррель Brent удерживается у $66,40.
Отношение к риску осторожное. Внутренних новостей, способных повлиять на траекторию тенге, пока не появлялось. Весь фокус — на внешнем контуре.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на пятницу следующие:
доллар США будет двигаться в границах 535−545 тенге; евро — 627−635 тенге; рубль — 6,70−6,80 тенге; китайский юань — 74−76 тенге.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше