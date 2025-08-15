В Челябинской области ФРП начал финансировать 139 новых проектов

Наблюдательный совет внес несколько изменений в программы фонда. В частности, расширил список продукции, которую можно приобретать по программе «Лизинговые проекты». В лизинг теперь разрешают брать туристические канатные дороги и новые виды горно-обогатительного оборудования. Кроме того, до 200 млн. рублей подняли максимальный объем финансирования по программе «Проекты лесной промышленности».