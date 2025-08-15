В Челябинской области ФРП начал финансировать 139 новых проектов

С января по июль Фонд развития промышленности начал финансировать 139 новых проектов. Об этом сообщили на заседании Наблюдательного совета ФРП. Оно прошло в Челябинске с участием министра промышленности и торговли России Антона Алимханова.
В нынешнем году фонд продолжил поддерживать 123 проекта по ранее заключенным договорам займов. В сумме с начала 2025 года ФРП предоставил предприятиям 39 млрд рублей.
Наблюдательный совет внес несколько изменений в программы фонда. В частности, расширил список продукции, которую можно приобретать по программе «Лизинговые проекты». В лизинг теперь разрешают брать туристические канатные дороги и новые виды горно-обогатительного оборудования. Кроме того, до 200 млн. рублей подняли максимальный объем финансирования по программе «Проекты лесной промышленности».
Развитие промышленности сегодня также обсудили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор «АВГ Газовое оборудование» и «АВГ Прицепная Техника» Андрей Гартунг. Они всретились на Петербургском международном экономическом форуме. После переговоров подписали соглашения о развитии на Южном Урале промышленной роботизации.
Как пояснили в пресс-службе губернатора, по соглашениям в особой экономической зоне «Южноуральская» планируют построить два предприятия. Первое станет выпускать газовые баллоны, второе — прицепы и полуприцепы. Объем инвестиции в оба завода превысил 16 млрд рублей.