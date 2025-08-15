Курица в Казахстане подорожала быстрее всего за последние три года

После скачка в начале августа курятина в Алматы стоит уже на 6,8% дороже, чем в начале года и год назад. Это приближает рост к среднереспубликанскому уровню: +11,4% за год и +8,7% с начала года. Тем не менее, цены в Алматы всё ещё не самые высокие в стране.