Смольный намерен снизить уровень инфляции в Петербурге

Глава Комитета финансов Петербурга Светлана Енилина сообщила, что в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено как развитие ключевых городских направлений, так и меры по снижению инфляции. По ее словам, расходы сформированы на уровне 1 трлн 437 млрд рублей без учета федеральных средств.