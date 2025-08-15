Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смольный намерен снизить уровень инфляции в Петербурге

Для снижения уровня инфляции доходы города должны расти.

Источник: Комсомольская правда

Глава Комитета финансов Петербурга Светлана Енилина сообщила, что в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено как развитие ключевых городских направлений, так и меры по снижению инфляции. По ее словам, расходы сформированы на уровне 1 трлн 437 млрд рублей без учета федеральных средств.

— При этом на реализацию адресной инвестиционной программы планируется направить 262,7 млрд рублей — на 30,7 млрд больше, чем в текущем году, что соответствует росту на 13%, — передает слова Енилиной корреспондент «КП-Петербург» из городского ЗакСа.

Енилина подчеркнула, что особое внимание уделяется десяти приоритетам развития, обозначенным губернатором Александром Бегловым. Проект бюджета, как и ранее, будет рассматриваться в разрезе государственных программ, что позволит комплексно оценить эффективность расходов.

По прогнозам, при реализации намеченных мер удастся обеспечить рост доходов города и одновременно снизить уровень инфляции, сохранив баланс между инвестициями и социальной поддержкой.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше