Смольный намерен снизить уровень инфляции в Петербурге

Глава Комитета финансов Петербурга Светлана Енилина сообщила, что в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено как развитие ключевых городских направлений, так и меры по снижению инфляции. По ее словам, расходы сформированы на уровне 1 трлн 437 млрд рублей без учета федеральных средств.
— При этом на реализацию адресной инвестиционной программы планируется направить 262,7 млрд рублей — на 30,7 млрд больше, чем в текущем году, что соответствует росту на 13%, — передает слова Енилиной корреспондент «КП-Петербург» из городского ЗакСа.
Енилина подчеркнула, что особое внимание уделяется десяти приоритетам развития, обозначенным губернатором Александром Бегловым. Проект бюджета, как и ранее, будет рассматриваться в разрезе государственных программ, что позволит комплексно оценить эффективность расходов.
По прогнозам, при реализации намеченных мер удастся обеспечить рост доходов города и одновременно снизить уровень инфляции, сохранив баланс между инвестициями и социальной поддержкой.