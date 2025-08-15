В Новосибирской области приостановили продажу 11 партий фруктов и овощей

Роспотребнадзор временно остановил реализацию более 200 килограммов плодовоовощной продукции из-за нарушений в документации и хранении.
В Новосибирской области временно приостановлена продажа 11 партий фруктов и овощей общим весом 204 килограмма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Проверки качества плодовоовощной продукции, проведённые в первом полугодии 2025 года, показали, что по гигиеническим нормам все образцы соответствуют требованиям. Однако в ряде партий выявили нарушения — отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность, ошибки в маркировке, а также несоблюдение сроков годности и условий хранения.
По итогам проверок реализация продукции была временно приостановлена до устранения выявленных недостатков.