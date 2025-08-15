Ричмонд
Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 15 августа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 15 августа укрепился к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Доллар стал дешевле на Br0,0022 — его курс составил Br2,9755.

Курс юаня стал ниже на Br0,0005 — до Br4,1165 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,0034 и составил Br3,7121 за 100 российских рублей.