Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 15 августа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 15 августа укрепился к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0022 — его курс составил Br2,9755.
Курс юаня стал ниже на Br0,0005 — до Br4,1165 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,0034 и составил Br3,7121 за 100 российских рублей.