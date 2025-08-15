Свердловские аграрии приступили к уборочной кампании

— Земледельцам региона предстоит обработать почти 500 тысяч гектаров земли. На наших полях нужна современная, надёжная и работоспособная техника. С начала года наши аграрии приобрели более 800 единиц новых комбайнов, тракторов, навесного и животноводческого оборудования на общую сумму около 3,4 миллиардов рублей, — уточнил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.