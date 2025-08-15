Свердловские аграрии приступили к уборочной кампании

В Свердловской области начался сбор урожая. Официальный старт уборочной кампании состоялся на традиционном агропромышленном мероприятии «Дне поля-2025», прошедшем в городе Ирбит.
— Земледельцам региона предстоит обработать почти 500 тысяч гектаров земли. На наших полях нужна современная, надёжная и работоспособная техника. С начала года наши аграрии приобрели более 800 единиц новых комбайнов, тракторов, навесного и животноводческого оборудования на общую сумму около 3,4 миллиардов рублей, — уточнил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Замгубернатора передал председательнице птицеводческого совхоза «Скатинский» Евгении Башковой ключи от юбилейного пятисотого зерноуборочного комбайна, произведённого тюменским предприятием. Новый агрегат назван именем ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Каргина, деда Евгении Башковой.
Мероприятие собрало представителей свыше шестидесяти компаний аграрного сектора, представивших порядка ста пятидесяти единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Гостями выставки стали специалисты и руководители сельхозпредприятий, представители учебных заведений, включая преподавателей и студентов профильных высших и средних специальных учебных заведений.