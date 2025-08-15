Доллар в Узбекистане упал на 34 сума

На 18 августа регулятор обновил курс российского рубля — 157,02 сума и евро — 14 665,38 сума.
На 16:00 14 августа доллар в банках покупают за 12 485−12 550 сумов, продают за 12 585−12 640 сумов.
Банки покупают рубль от 90 до 150 сумов, продают — от 159 до 190 сумов. Курс покупки евро — от 13 000 до 14 500 сумов, продажи — от 14 740 до 15 600 сумов.
По информации J P Morgan, доллар теряет свои позиции в мире: страны и компании все чаще отказываются от него в расчетах и торговле. Несмотря на то, что американская валюта пока доминирует в мировой экономике, процесс дедолларизации набирает обороты.