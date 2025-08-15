Ричмонд
Доллар в Узбекистане упал на 34 сума

Центральный банк Узбекистана на 18 августа установил курс доллара на уровне 12 547,38 сума. Валюта упала на 34,59 сума, следует из данных ЦБ.

На 18 августа регулятор обновил курс российского рубля — 157,02 сума и евро — 14 665,38 сума.

На 16:00 14 августа доллар в банках покупают за 12 485−12 550 сумов, продают за 12 585−12 640 сумов.

Банки покупают рубль от 90 до 150 сумов, продают — от 159 до 190 сумов. Курс покупки евро — от 13 000 до 14 500 сумов, продажи — от 14 740 до 15 600 сумов.

По информации J P Morgan, доллар теряет свои позиции в мире: страны и компании все чаще отказываются от него в расчетах и торговле. Несмотря на то, что американская валюта пока доминирует в мировой экономике, процесс дедолларизации набирает обороты.