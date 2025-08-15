Ричмонд
Глава Минпромторга РФ прокатился на новой модели челябинского троллейбуса

В рамках рабочего визита Антон Алиханов посетил производственную площадку компании «Синара — городские машины».

Источник: Правительство Челябинской области

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили Челябинский завод городского электротранспорта компании «Синара — Городские Машины». Там чиновник протестировал новую модель низкопольного троллейбуса «Синара-6254», сообщили в телеграм-канале Минпромторга РФ.

По словам министра, в ближайшее время будет профинансировано приобретение ряда таких троллейбусов регионами РФ. Предприятие уже поставило такие низкопольные троллейбусы в шесть городов России.

«Мы за счет резервных источников в 2024 году финансировали обновление парка троллейбусного и электробусного в некоторых регионах, и в этом году тоже будем продолжать. Есть у нас планы в ближайшее время профинансировать в некоторых регионах приобретение в том числе троллейбусов, которые производят здесь, в Челябинске», — отметил Алиханов.

Министр назвал троллейбус комфортным, а управление — простым и понятным.

«Могу подтвердить, что на водительском сиденье так же комфортно как на пассажирском», — прокомментировал министр.

Также он добавил, что при наличие спроса производство способно выпускать около 400 электробусов и троллейбусов в год, а при необходимости — нарастить производство.

