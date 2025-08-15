Глава Минпромторга РФ прокатился на новой модели челябинского троллейбуса

«Мы за счет резервных источников в 2024 году финансировали обновление парка троллейбусного и электробусного в некоторых регионах, и в этом году тоже будем продолжать. Есть у нас планы в ближайшее время профинансировать в некоторых регионах приобретение в том числе троллейбусов, которые производят здесь, в Челябинске», — отметил Алиханов.