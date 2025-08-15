Ричмонд
ЦБ хочет обязать банки информировать клиентов о рисках кредитов

Центробанк предлагает обязать банки выдавать заемщикам чек-лист с предупреждениями о рисках перед подписанием кредитного договора.

Источник: УзА

Памятка должна напомнить клиенту, что кредит — это обязательство, за которое придется платить не только основную сумму, но и проценты, а иногда и дополнительные расходы. В нем также будет информация о графике платежей, последствиях просрочек и необходимости оценить свои доходы перед оформлением займа.

Чек-лист будут вручать лично в отделении или показывать онлайн, где клиенту придется подтвердить, что он прочитал каждый пункт. Без этого оформить договор будет невозможно.

Инициатива направлена на то, чтобы люди осознанно брали кредиты и избегали проблем с задолженностями и испорченной кредитной историей.

Проект запрещает банкам предлагать клиенту кредит на сумму больше, чем он просил, забирать долги из социальных пособий и требовать выплаты раньше срока, если это не предусмотрено законом.