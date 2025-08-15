КГК: продавцы в Гомеле завысили цены на школьные товары на 178%

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Комитет госконтроля (КГК) выявил нарушения на одном из школьных базаров в Гомеле, сообщает контрольное ведомство.
В четырех торговых точках у индивидуальных предпринимателей (ИП) были завышены цены на школьную одежду и канцелярские товары. В среднем наценки оказались больше положенного на 11−61%. Но в некоторых случаях цены были завышены намного больше.
Наценки на альбомы для рисования, цветные бумагу и картон достигали 178% вместо разрешенных 35%.
Были и другие нарушения. К примеру, у пяти ИП не было сертификатов качества либо на товарах отсутствовала маркировки, предусмотренная техническими регламентами Таможенного союза.
«В отношении ИП начат административный процесс», — отметили в комитете.
Проверки прошли и в других регионах республики. Например, в Дятлово ИП завысил цены на акварельные краски, гуашь, ластик.
«Цена на отдельные шариковые ручки с учетом применяемой торговой надбавки была превышена почти в три раза», — говорится в сообщении ведомства.
В Могилевской области после проверки приостановлена работа торгового объекта, где продавались школьные товары.
«Индивидуальный предприниматель, работающий на универсальном рынке в Могилеве, завысил торговые надбавки на детскую одежду и обувь от 1,5 до 18 раз», — сообщили в КГК.
В некоторых городах были факты продажи школьных товаров с истекшим сроком годности, без документов и ценников.