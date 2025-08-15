Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении количества авиарейсов

Отмечается, что сотрудничество в области гражданской авиации между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан развивается. Так, с 3 июля 2025 года узбекистанская авиакомпания My Freighter (Centrum Air) начала выполнение полетов по маршруту Актау — Нукус с частотой два рейса в неделю. Авиакомпания Fly Arystan в свою очередь с 15 июля 2025 года открыла авиасообщение по маршруту Атырау — Ташкент с частотой три рейса в неделю.