Вторая АЭС или третий энергоблок. Минэнерго проанализировало варианты

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается подготовка технико-экономического обоснования возможного строительства второй АЭС или третьего энергоблока. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Денис Мороз напомнил, что Беларусь в 2024 году установила рекорд по электропотреблению — 43,2 млрд кВт.ч. «Это достаточно большая цифра. Мы видим бурный рост потребления электрической энергии. Глава государства поставил перед нами серьезную задачу подготовить технико-экономическое обоснование на тему того, как дальше энергетика должна развиваться. То есть будем ли мы делать ставку на атомную энергетику, либо мы будем использовать какие-то другие альтернативные источники энергии, чтобы удовлетворять возрастающий спрос. В настоящий момент технико-экономическое обоснование находится в завершающей стадии», — сказал Денис Мороз.
Он отметил, что Беларусь получила опыт эксплуатации атомной электростанции, что дает возможность оценить надежность, безопасность, экономичность и влияние суммарно на экономику страны и региона. «Мы видим совершенно очевидные позитивные моменты от интеграции атомной электростанции в белорусскую энергосистему. Самый главный ее очевидный плюс, что это не сиюминутное решение, это долгосрочный проект. Вот, например, для БелАЭС срок эксплуатации 60 лет с возможным продлением его до 100 лет. Понимая это, конечно, мы говорим о том, что в целом энергетика должна развиваться с ориентировкой на атомную энергетику», — считает министр.
При этом он отметил, что интеграция крупных блоков вызывает определенные технологические трудности для энергосистемы. «Вместе с тем, подготавливая технико-экономическое обоснование, мы нашли технические решения, обеспечивающие безопасную интеграцию блока в белорусскую энергосистему. Это, в том числе, использование промышленных систем накопления. Мы сейчас видим очень серьезную тенденцию снижения стоимости систем накопления электрической энергии. И мы понимаем, что интеграция еще одного блока вкупе с интеграцией промышленных систем накопления позволит нам повысить уровень энергетической безопасности нашей страны на совершенно новом уровне», — подчеркнул Денис Мороз.
В рамках технико-энергетического обоснования рассматривается два варианта. «Первый — добавление еще одного блока 1200 МВт на территории Белорусской атомной электростанции. Позитивные моменты у такого варианта, в первую очередь, связаны с тем, что вся инфраструктура для эксплуатации станции и еще одного блока здесь создана. Но есть еще одно альтернативное решение. Это сооружение новой атомной электростанции на отдельной территории. У этого решения тоже есть свои плюсы, потому что новую атомную электростанцию будут сооружать в любом случае из двух блоков, то есть это будет большего объема генерация, более устойчиво будет работать энергосистема, и это решение будет обеспечивать энергетическую безопасность страны на более длительный период», — обозначил министр.
«Все эти параметры в рамках технико-экономического обоснования между собой сравниваются и в ближайшее время будут доложены на уровне правительства, а потом на уровне Президента для того, чтобы принимать окончательное решение», — заключил Денис Мороз. -0-