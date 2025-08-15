Вторая АЭС или третий энергоблок. Минэнерго проанализировало варианты

В рамках технико-энергетического обоснования рассматривается два варианта. «Первый — добавление еще одного блока 1200 МВт на территории Белорусской атомной электростанции. Позитивные моменты у такого варианта, в первую очередь, связаны с тем, что вся инфраструктура для эксплуатации станции и еще одного блока здесь создана. Но есть еще одно альтернативное решение. Это сооружение новой атомной электростанции на отдельной территории. У этого решения тоже есть свои плюсы, потому что новую атомную электростанцию будут сооружать в любом случае из двух блоков, то есть это будет большего объема генерация, более устойчиво будет работать энергосистема, и это решение будет обеспечивать энергетическую безопасность страны на более длительный период», — обозначил министр.