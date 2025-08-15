15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий объем выработки электроэнергии БелАЭС приближается к 50 млрд кВт.ч. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.
«Сооружение Белорусской атомной электростанции — это один из самых масштабных проектов, который был реализован в период независимости нашего государства. И в настоящий момент вся страна (и энергетики особенно) на себе ощущает эффект от того, что станция работает. Если говорить о цифрах, мы приближаемся к тому, что на БелАЭС будет выработано 50 млрд кВт.ч электроэнергии. В целом станция позволяет сегодня закрывать порядка 40% потребностей всей страны в электрической энергии», — сказал Денис Мороз.
По его словам, появление атомной электростанции позволило сформировать тарифы на электрическую энергию, стимулирующие рост электропотребления. «В первую очередь я говорю про тарифы, которые направлены на использование электрической энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, конечно, атомная электростанция и стимулирующие тарифы позволили использовать электрическую энергию и в промышленности. Чем больше электрической энергии потребляет предприятие, тем ниже становится тариф для этого потребителя. Это в том числе и привело к тому, что сейчас достаточно бурно развивается в сельском хозяйстве такое направление, как использование досветки для выращивания овощей», — уточнил министр.
По его оценке, работа БелАЭС способствует и увеличению количества электромобилей на дорогах. «Вы знаете о том, что мы достаточно длительное время занимаемся стимулированием увеличения электромобилей на наших дорогах и в настоящий момент мы уже превысили отметку в 36 тыс. электромобилей. У нас в том числе развиваются дата-центры, майнинг, формирование криптовалюты и так далее», — добавил Денис Мороз.
«Мы в рамках сооружения Белорусской атомной электростанции выработали очень многие интересные механизмы, принятые на уровне МАГАТЭ как образцы поведения стран-новичков, которые входят в клуб держав, использующих атомную энергию в мирных целях. Из-за этого многие страны, которые сегодня только идут по этому пути, пытаются сооружать первые атомные блоки у себя на территории, обращаются к нам для того, чтобы изучить наш опыт. Буквально недавно проводили соответствующую встречу с Узбекистаном. У нас есть тесные контакты с Казахстаном, Кыргызстаном, другими странами. Мы продолжаем наше сотрудничество с госкорпорацией “Росатом”. При реализации проектов они в том числе обращаются к тем специалистам, которые участвовали в строительстве БелАЭС, чтобы их привлекать к сооружению объектов в других странах. Наши специалисты работают в Бангладеш, Египте. Это те люди, которые получили здесь уникальный опыт, и он востребован сегодня», — подчеркнул министр. -0-