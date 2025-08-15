Общий объем выработки электроэнергии БелАЭС приближается к 50 млрд кВт.ч

«Мы в рамках сооружения Белорусской атомной электростанции выработали очень многие интересные механизмы, принятые на уровне МАГАТЭ как образцы поведения стран-новичков, которые входят в клуб держав, использующих атомную энергию в мирных целях. Из-за этого многие страны, которые сегодня только идут по этому пути, пытаются сооружать первые атомные блоки у себя на территории, обращаются к нам для того, чтобы изучить наш опыт. Буквально недавно проводили соответствующую встречу с Узбекистаном. У нас есть тесные контакты с Казахстаном, Кыргызстаном, другими странами. Мы продолжаем наше сотрудничество с госкорпорацией “Росатом”. При реализации проектов они в том числе обращаются к тем специалистам, которые участвовали в строительстве БелАЭС, чтобы их привлекать к сооружению объектов в других странах. Наши специалисты работают в Бангладеш, Египте. Это те люди, которые получили здесь уникальный опыт, и он востребован сегодня», — подчеркнул министр. -0-