Экономист Шаркова: после встречи на Аляске доллар упадет до 77 рублей

На Аляске началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. По поводу этого события было много прогнозов, предугадать исход переговоров сложно, но эксперты прогнозируют, как изменится курс валют в обозримом будущем.
Профессор, заведующая кафедрой отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова полагает, что при положительном исходе переговоров рубль к концу лета может укрепиться по отношению к доллару до 77−78 ₽/дол.
— Однако к середине осени, вне зависимости от хода переговорного процесса, вполне возможно, вновь ослабнет до 90 ₽, — говорит эксперт aif.ru.
Причина в том, что в преддверии осенне-зимнего сезона проходят закупки нефтегазового сырья, и российским компаниям будет выгоден более слабый рубль.
В свою очередь, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова отметила, что встреча глав государств может завершиться взаимовыгодными проектами, включая развитие арктического региона и другие стратегические направления.
— В этой сфере сотрудничество России и США может дать новый импульс экономическому развитию обеих стран, — отметила Новикова.
А вот что касается потребительских цен в магазинах, то их колебания вряд ли будут заметны потребителю. Только если произойдет отмена ряда санкций и снижение ключевой ставки.
Тем временем, политолог, американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Газета.ru отметил, что встреча глав государств для Дональда Трампа — это выход из политического тупика, в котором он оказался.
На этой встрече будет обсуждаться ряд важных вопросов, в том числе, ситуация на Украине. Но Дональд Трамп «не предоставлял Зеленскому возможности провести встречу с ним лицом к лицу, как это произойдёт с Путиным». При этом готовность Трампа рассмотреть любые территориальные уступки со стороны Украины может иметь катастрофические последствия для Зеленского, пишет Царьград.
Дональд Трамп заявил, что сделку по урегулировании конфликта на Украине должны согласовывать Москва и Киев, однако он хочет подготовить почву для возможной договоренности, пишет газета Известия.