Экономист Шаркова: после встречи на Аляске доллар упадет до 77 рублей

На этой встрече будет обсуждаться ряд важных вопросов, в том числе, ситуация на Украине. Но Дональд Трамп «не предоставлял Зеленскому возможности провести встречу с ним лицом к лицу, как это произойдёт с Путиным». При этом готовность Трампа рассмотреть любые территориальные уступки со стороны Украины может иметь катастрофические последствия для Зеленского, пишет Царьград.