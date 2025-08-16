Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 16 августа

В Национальном банке назвали курсы валют на 16 августа, субботу. Курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились в субботу в сравнении с пятничным курсом.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 16 августа, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9777 белорусского рубля, 1 евро — 3,4782 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7155 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые Нацбанк установил на пятницу, 15 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не были изменены.
Тем временем специалист сказала о подорожании меда в Беларуси.