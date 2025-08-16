Мемкоин Трампа растет более чем на 3% на фоне его встречи с Путиным

Согласно данным торгов, стоимость мемкоина TRUMP, связанного с именем президента США Дональда Трампа, выросла более чем на 3% на фоне его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.
К 00:50 мск цена токена поднялась на 3,48%, достигнув 9,21 доллара, а в течение суток максимальное значение составило 9,29 доллара. Переговоры Путина и Трампа стартовали в пятницу в узком формате на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что тёплый приём президента России Владимира Путина на Аляске стал символом завершения периода «изоляции» страны.
