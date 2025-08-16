В России появится ежегодная налоговая компенсация для многодетных семей с 2026 года

С 2026 года российские семьи с двумя и более детьми смогут ежегодно получать возврат части уплаченного НДФЛ, сообщил профессор Вадим Виноградов из НИУ ВШЭ. Эта мера направлена на поддержку семей с детьми и будет предоставляться при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает РИА Новости.