В России появится ежегодная налоговая компенсация для многодетных семей с 2026 года

С 2026 года российские семьи с двумя и более детьми смогут ежегодно получать возврат части уплаченного НДФЛ, сообщил профессор Вадим Виноградов из НИУ ВШЭ. Эта мера направлена на поддержку семей с детьми и будет предоставляться при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает РИА Новости.
Выплата положена семьям, где дети младше 18 лет (или до 23 при очном обучении), родители уплатили налог на доходы за предыдущий год, нет задолженностей по алиментам, а доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе.
Размер пособия равен разнице между налогом по ставке 13% и налогом по ставке 6% от годового дохода семьи. Для примера: при доходе в 900 тысяч рублей сумма выплаты составит 63 тысячи рублей.
Заявления на получение выплаты можно будет подать с июня по октябрь 2026 года через МФЦ, портал Госуслуг или лично в Социальный фонд России.