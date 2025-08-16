Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская область разрабатывает уникальный гастрономический код

В Челябинске прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по развитию гастротуризма в регионе. Участники обсудили стратегические цели федеральной программы «ПроЕду по России» и определили ключевые задачи для Южного Урала.

Источник: Южноуральская панорама

Челябинская область вошла в число 11 пилотных регионов, где будет создаваться гастрономический код. Это решение принято после анализа гастропаспорта области, который отражает не только кулинарные традиции, но и культурное наследие, креативные индустрии и потенциал для бизнеса.

По мнению представителя Агентства стратегических инициатив Ольги Шандуренко, гастропаспорт — это про культуру, креатив и развитие бизнеса. «Нам интересно работать с Челябинской областью, которая известна как промышленный центр, но имеет богатые гастрономические традиции», — заявила спикер.

В рабочую группу вошли представители власти, бизнеса, фермерских хозяйств, рестораторов и туриндустрии. В их задачи входит выбор пилотных территорий и предприятий, создание реестра локальных блюд, разработка гастрономических событий и календаря на 2026 год, подготовка гастрономического путеводителя по Южному Уралу.

Вице-губернатор Челябинской области Андрей Коляда подчеркнул, что участие в программе поможет укрепить сотрудничество между участниками рынка, популяризировать культурное наследие и традиции народов региона.

Следующее заседание запланировано на август. Тогда будут предложены конкретные инициативы для развития гастротуризма.