Челябинская область разрабатывает уникальный гастрономический код

Челябинская область вошла в число 11 пилотных регионов, где будет создаваться гастрономический код. Это решение принято после анализа гастропаспорта области, который отражает не только кулинарные традиции, но и культурное наследие, креативные индустрии и потенциал для бизнеса.
По мнению представителя Агентства стратегических инициатив Ольги Шандуренко, гастропаспорт — это про культуру, креатив и развитие бизнеса. «Нам интересно работать с Челябинской областью, которая известна как промышленный центр, но имеет богатые гастрономические традиции», — заявила спикер.
В рабочую группу вошли представители власти, бизнеса, фермерских хозяйств, рестораторов и туриндустрии. В их задачи входит выбор пилотных территорий и предприятий, создание реестра локальных блюд, разработка гастрономических событий и календаря на 2026 год, подготовка гастрономического путеводителя по Южному Уралу.
Вице-губернатор Челябинской области Андрей Коляда подчеркнул, что участие в программе поможет укрепить сотрудничество между участниками рынка, популяризировать культурное наследие и традиции народов региона.
Следующее заседание запланировано на август. Тогда будут предложены конкретные инициативы для развития гастротуризма.