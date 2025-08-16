В России появится новая ежегодная выплата семьям с детьми: подробности

Чтобы оформить выплату, потребуется подать заявление в Социальный фонд России одним из удобных способов: при личном визите, через МФЦ или онлайн на портале Госуслуг, при этом первый прием заявлений будет открыт с 1 июня по 1 октября 2026 года.