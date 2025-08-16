В России появится новая ежегодная выплата семьям с детьми: подробности

С 2026 года российские семьи, воспитывающие двух и более детей, получат право на ежегодную компенсационную выплату в размере части уплаченного ими подоходного налога. Об этом рассказал профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
Виноградов уточнил, что сумма компенсации определяется как разница между двумя расчетами НДФЛ: по стандартной 13-процентной ставке (без применения налоговых вычетов) и по пониженной 6-процентной ставке от идентичной суммы дохода за предыдущий год.
Чтобы оформить выплату, потребуется подать заявление в Социальный фонд России одним из удобных способов: при личном визите, через МФЦ или онлайн на портале Госуслуг, при этом первый прием заявлений будет открыт с 1 июня по 1 октября 2026 года.
