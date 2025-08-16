Ричмонд
Акции ряда компаний РФ снижаются после саммита Путина и Трампа

После саммита на Аляске упали акции компаний РФ на внебиржевых торгах.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным аналитиков «Т-Инвестиций», в ходе внеурочных торгов в выходные дни котировки ведущих российских компаний продемонстрировали нисходящую динамику, что может быть связано с итогами российско-американских переговоров на Аляске.

Уточняется, что на закрытии торгов в пятницу акции ведущих российских компаний показали значительное снижение. При этом по итогам торговой пятницы 15 августа российские индексы показали уверенный рост: основной индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавил 1.17% до 3012.09 пунктов, его вечерний аналог (IMOEX2) вырос на 1.01% до 3007.35 пунктов, а долларовый индекс РТС увеличился на 0.84% до 1185.76 пунктов.

Напомним, что после пятилетнего перерыва президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп завершили переговоры на Аляске, которые продлились 2 часа 45 минут.

