Акции ряда компаний РФ снижаются после саммита Путина и Трампа

Согласно данным аналитиков «Т-Инвестиций», в ходе внеурочных торгов в выходные дни котировки ведущих российских компаний продемонстрировали нисходящую динамику, что может быть связано с итогами российско-американских переговоров на Аляске.
Уточняется, что на закрытии торгов в пятницу акции ведущих российских компаний показали значительное снижение. При этом по итогам торговой пятницы 15 августа российские индексы показали уверенный рост: основной индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавил 1.17% до 3012.09 пунктов, его вечерний аналог (IMOEX2) вырос на 1.01% до 3007.35 пунктов, а долларовый индекс РТС увеличился на 0.84% до 1185.76 пунктов.
Напомним, что после пятилетнего перерыва президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп завершили переговоры на Аляске, которые продлились 2 часа 45 минут.