У омского банка похитили 56 миллионов рублей

В субботу, 15 августа 2025 года, Омский областной суд оставил без изменений в части назначенного наказания приговор бывшему бенефициару и председателю совета директоров банка омского банка «Сибэс» А. Притуле и А. Сариеву, получившему статус соучастника.
«В апреле 2025 года они были признаны виновными в хищении средств кредитной организации на 56 млн рублей. А. Притула приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, А. Сариев — к 4,5 годам заключения. Приговор вступил в законную силу. Заявленный государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) в интересах банка гражданский иск удовлетворен в размере 56 млн рублей. Аресты на имущество осужденных сохранены», — говорится в сообщении от ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Ранее Притула и еще восемь экс-руководителей кредитной организации по заявлению АСВ были привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 1,7 млрд рублей. Точная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами банка.
«Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка», — отмечается в сообщении от ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Омский банк «Сибэс» основан в 1998 году. В 2017-м Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций из-за «критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением “схемных” сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам». С 2018 году финансовая организация находится в стадии банкротства. В рамках этой процедуры, в частности, на торги выставлялись долги тысяч должников банка.