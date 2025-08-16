У омского банка похитили 56 миллионов рублей

«В апреле 2025 года они были признаны виновными в хищении средств кредитной организации на 56 млн рублей. А. Притула приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, А. Сариев — к 4,5 годам заключения. Приговор вступил в законную силу. Заявленный государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) в интересах банка гражданский иск удовлетворен в размере 56 млн рублей. Аресты на имущество осужденных сохранены», — говорится в сообщении от ГК «Агентство по страхованию вкладов».