Путин дал возможность американской ExxonMobil вернуться в проект «Сахалин-1»

Президент РФ Владимир Путин внес коррективы в указ 2022 года, которым проект «Сахалин-1» был переведен под национальное регулирование. Согласно обновленному документу, введены новые нормы, определяющие условия восстановления в консорциуме участника, чья доля ранее была изъята государством. Об этом пишет РБК.
Поправки опубликованы накануне саммита глав России и США на Аляске.
Проект «Сахалин-1» реализуется по СРП с 1996 года. Включает три сахалинских месторождения (Чайво, Одопту, Аркутун-Даги) с извлекаемыми запасами 307 млн тонн нефти и 485 млрд м³ газа. Оператором ранее выступала Exxon Neftegaz Limited: 30% — ExxonMobil (США), 10% — «Роснефть», 30% — SODECO (Япония), 20% — ONGC Videsh (Индия). Осенью 2022 года из-за враждебных действий Запада проект перерегистрирован на российского оператора — ООО «Сахалин-1» в Южно-Сахалинске.
Exxon стала единственной компанией, объявившей о выходе. В 2023 году правительство РФ утвердило процедуру оценки и реализации её невостребованной доли. Крайний срок продажи неоднократно переносился, последний раз — до 1 января 2026 года.
Дополнения к указу устанавливают: изъятая доля «немедленно возвращается иностранному участнику консорциума… при подтверждении соблюдения всех условий». Требования включают отмену санкций, негативно воздействующих на проект, заключение контрактов на поставку иностранного оборудования, запчастей и техсотрудничества для «Сахалина-1», перевод иностранным инвестором (самостоятельно или через посредников) средств с ликвидационного счёта на счёт ООО «Сахалин-1».
