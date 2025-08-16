Россиянам раскрыли способы экономии на маркетплейсах до 10 тысяч в месяц

До 10 тысяч в месяц россияне могут сэкономить, совершая покупки на маркетплейсах. О способах экономии aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Очень важно планировать свои покупки заранее. Это позволит избежать спонтанных приобретений. Если объективной срочности в покупке товара нет, то всегда лучше отложить покупку на некоторое время и обдумать полезность такого приобретения», — объяснил он.
Экономист порекомендовал отслеживать цену на один и тот же товар на маркетплейсе в течение 7−10 дней.
«В течение этого времени можно увидеть её колебания: нередко они могут достигать 1,3−1,5 раз (если сравнивать на пике максимальную и минимальную цены). Соответственно, целесообразно дождаться новой отметки цены в такую минимальную величину и сделать покупку по выгодной стоимости», — отметил Балынин.
По словам эксперта, стоит обратить внимание на то, какие цены продавец ставит на один и тот же товар на разных маркетплейсах.
«Часто можно встретить ситуации, когда цена у одного и того же продавца на разных маркетплейсах отличается на 15−25%», сказал он.
Еще одним способом экономии, по словам эксперта, могут стать предлагаемые маркетплейсами купоны на скидки. При этом он порекомендовал скептически относиться к надписям «скидки» и зачёркнутым ценам на сайтах маркетплейсов и самим отслеживать цены.
«Пользуясь такими советами даже при небольших повседневных покупках, можно экономить от трех до пяти тысяч рублей в месяц, а если объём покупок на маркетплейсе большой, то выгода кратно увеличивается. Например, при выборе техники на маркетплейсах стоимостью в 30 тысяч рублей можно сэкономить с 7−10 тысяч рублей», — уточнил эксперт.
