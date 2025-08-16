Акции российских компаний упали на внебиржевых торгах после переговоров на Аляске

Инвесторы негативно отреагировали на отсутствие договоренностей по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На внебиржевых торгах бумаги российских компаний показали заметное снижение.
Так, акции крупнейшего банка страны опустились почти на 3%, достигнув отметки в ₽309,87 за бумагу. Ценные бумаги ведущей судоходной компании потеряли около 6%, а одного из крупнейших производителей газа — почти 5%. Акции крупной IT-компании также снизились более чем на 3%.
На Московской бирже торги в выходные проходят в ограниченном режиме с суженным ценовым коридором для снижения волатильности. С 16 августа участники рынка получили доступ к срочным торгам, за исключением валютных фьючерсов.
Переговоры лидеров двух стран состоялись 15 августа на Аляске и продлились около трех часов. Дональд Трамп заявил, что соглашения достичь не удалось, но диалог был продуктивным. Владимир Путин, в свою очередь, назвал переговоры полезными, отметив признаки улучшения отношений.
Российский рынок акций перед встречей демонстрировал рост: индекс Мосбиржи за неделю поднялся выше 3000 пунктов, обновив максимум за последние месяцы. Однако после заявлений Трампа о возможном негативном сценарии инвесторы начали фиксировать прибыль, что привело к коррекции.
Ожидается, что в ближайшие дни динамика рынка будет зависеть от дальнейших комментариев сторон и реакции международных инвесторов.