Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акции российских компаний упали на внебиржевых торгах после переговоров на Аляске

Инвесторы негативно отреагировали на отсутствие договоренностей по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Инвесторы негативно отреагировали на отсутствие договоренностей по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На внебиржевых торгах бумаги российских компаний показали заметное снижение.

Так, акции крупнейшего банка страны опустились почти на 3%, достигнув отметки в ₽309,87 за бумагу. Ценные бумаги ведущей судоходной компании потеряли около 6%, а одного из крупнейших производителей газа — почти 5%. Акции крупной IT-компании также снизились более чем на 3%.

На Московской бирже торги в выходные проходят в ограниченном режиме с суженным ценовым коридором для снижения волатильности. С 16 августа участники рынка получили доступ к срочным торгам, за исключением валютных фьючерсов.

Переговоры лидеров двух стран состоялись 15 августа на Аляске и продлились около трех часов. Дональд Трамп заявил, что соглашения достичь не удалось, но диалог был продуктивным. Владимир Путин, в свою очередь, назвал переговоры полезными, отметив признаки улучшения отношений.

Российский рынок акций перед встречей демонстрировал рост: индекс Мосбиржи за неделю поднялся выше 3000 пунктов, обновив максимум за последние месяцы. Однако после заявлений Трампа о возможном негативном сценарии инвесторы начали фиксировать прибыль, что привело к коррекции.

Ожидается, что в ближайшие дни динамика рынка будет зависеть от дальнейших комментариев сторон и реакции международных инвесторов.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше