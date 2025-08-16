Акции российских компаний упали на внебиржевых торгах после переговоров на Аляске

Так, акции крупнейшего банка страны опустились почти на 3%, достигнув отметки в ₽309,87 за бумагу. Ценные бумаги ведущей судоходной компании потеряли около 6%, а одного из крупнейших производителей газа — почти 5%. Акции крупной IT-компании также снизились более чем на 3%.