В Узбекистане объем проблемных кредитов вырос до $1,64 млрд в 2024 году

Динамика в Узбекистане остается нестабильной. За последние пять лет уровень NPL колебался от 2,1% в 2020 году до пика в 5,1% в 2021-м. В 2022—2023 годах показатель снизился до 3,5%, но в 2024-м вновь пошел вверх.