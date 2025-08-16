В Узбекистане объем проблемных кредитов вырос до $1,64 млрд в 2024 году

Динамика в Узбекистане остается нестабильной. За последние пять лет уровень NPL колебался от 2,1% в 2020 году до пика в 5,1% в 2021-м. В 2022—2023 годах показатель снизился до 3,5%, но в 2024-м вновь пошел вверх.
В Казахстане, крупнейшем рынке региона, показатель увеличился на 10% — до $2,09 млрд. Однако уровень NPL там составил 3,1%, что ниже, чем в Узбекистане.
В Армении и Азербайджане доля проблемных кредитов в 2024 году удерживалась на уровне 1,2% и 1,9% соответственно.
Рост доли проблемных кредитов в Узбекистане указывает на уязвимость банковской системы по сравнению с соседями и подчеркивает необходимость усиления механизмов работы с задолженностью.