Акции российских компании падают после саммита на Аляске

Встреча между лидерами России и США прошла 15 августа в Анкоридже. Теплый прием, оказанный московской делегации, вызвал удивление в Европе, в то время как украинские чиновники испытали разочарование и тревогу, наблюдая за тем, как американские военные расстилают красную дорожку к трапу самолета представителей Кремля. Как отреагировали на историческую встречу зарубежные СМИ, читайте в материале URA.RU.