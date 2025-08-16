Акции российских компании падают после саммита на Аляске

Акции рухнули на ночных торгах после одного заявления Трампа по итогам саммита на Аляске.
Акции ведущих российских компаний резко подешевели на ночных торгах после завершения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже (Аляска). Согласно данным торговой платформы «Т-Инвестиции», распродажа началась после того, как Дональд Трамп заявил об отсутствии достигнутых соглашений по итогам саммита.
«На ночных торгах в “Т-Инвестициях” инвесторы распродают бумаги российских компаний», — пишет РБК. Там же отметили, что инвесторы негативно отреагировали на завершение переговоров.
По данным торгов, сильнее всего подешевели акции «Совкомфлота» (минус 5,92%) и НОВАТЭКа (минус 4,97%). Обыкновенные акции «Сбера» упали на 2,98%, до 309,87 рубля за бумагу, а котировки «Яндекса» снизились на 3,71%, до 4245 рублей. Инвесторы негативно оценили отсутствие прогресса в переговорах и начали массово распродавать бумаги российских эмитентов в ожидании дальнейшей волатильности.
Встреча между лидерами России и США прошла 15 августа в Анкоридже. Теплый прием, оказанный московской делегации, вызвал удивление в Европе, в то время как украинские чиновники испытали разочарование и тревогу, наблюдая за тем, как американские военные расстилают красную дорожку к трапу самолета представителей Кремля. Как отреагировали на историческую встречу зарубежные СМИ, читайте в материале URA.RU.
Встреча длилась почти три часа. Трамп призвал Киев заключить соглашение с Россией для разрешения конфликта. Также американский лидер заявил, что не считает необходимым в ближайшее время усиливать давление на Россию. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске собрало URA.RU.