Путин распорядился ввести сроки давности для споров по приватизации

Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации для укрепления защиты владельцев собственности.
Правительству РФ поручено при участии крупнейших предпринимательских объединений, учитывая ранее данные поручения, обеспечить внесение в законодательство поправок, предусматривающих введение сроков исковой давности и правил их исчисления при оспаривании приватизационных сделок в целях защиты прав добросовестных приобретателей имущества, следует из документа.
Документ подготовлен по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего 18−21 июня 2025 года.
Крайним сроком исполнения президентского поручения назначено 1 декабря 2025 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Ранее был утвержден перечень поручений главы государства по итогам ПМЭФ о структурных преобразованиях в экономике.
Президент Путин по итогам форума поставил цель войти в число двадцати мировых лидеров по качеству делового климата к 2030 году.
Ранее Путин внес коррективы в указ 2022 года, которым проект «Сахалин-1» был переведен под национальное регулирование. Согласно обновленному документу, введены новые нормы, определяющие условия восстановления в консорциуме участника, чья доля ранее была изъята государством.