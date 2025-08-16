Путин распорядился ввести сроки давности для споров по приватизации

Правительству РФ поручено при участии крупнейших предпринимательских объединений, учитывая ранее данные поручения, обеспечить внесение в законодательство поправок, предусматривающих введение сроков исковой давности и правил их исчисления при оспаривании приватизационных сделок в целях защиты прав добросовестных приобретателей имущества, следует из документа.