На Шаморе продают кафе, стоящие на земле, арендованной экс-мэром Николаевым

Владельцы пары кафе на известном пляже Шамора, которые арендуют землю у структур экс-мэра Владимира Николаева, начали продавать свой бизнес. Об этом написал портал «Новости Владивостока на VL.ru».
Как сообщают журналисты, на популярной торговой интернет-площадке FarPost.ru выставлены на продажу заведения «Deniz» и «999,9». Оба кафе расположены на одном земельном участке, который принадлежит муниципалитету, но с 2010 года находится в аренде у ООО «Шамора». Все остальные точки на так называемой «шашлычной улице» также являются субарендаторами этой компании.
ООО «Шамора» считается одним из крупнейших арендодателей в бухте Лазурная и учреждена в 2005 году людьми, близкими к Владимиру Николаеву. В 2006 году под руководством Николаева компания получила в аренду участок площадью 210 161 квадратных метра для благоустройства пляжной зоны с правом аренды до 2055 года. Позже данный участок был разделён на меньшие части.
На сегодняшний день у «Шаморы» в аренде около десяти земельных участков с заключёнными договорами, срок действия которых истекает в период с 2055 по 2058 годы. Все эти участки числятся муниципальными, однако местные власти не торопятся разрывать договоры аренды.
На данный момент компания «Шамора» и вся бизнес-империя Владимира Николаева находятся под пристальным надзором правоохранительных органов. Несмотря на то, что сама компания не арестована, учредитель ООО «Мистраль-ДВ» подвергнут аресту. Состоявшееся недавно судебное заседание по вопросам имущества Николаева прошло в закрытом режиме. Все объекты, указанные в иске, уже переведены в федеральную собственность, при этом арест на компании пока не снят.