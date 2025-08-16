На Шаморе продают кафе, стоящие на земле, арендованной экс-мэром Николаевым

На данный момент компания «Шамора» и вся бизнес-империя Владимира Николаева находятся под пристальным надзором правоохранительных органов. Несмотря на то, что сама компания не арестована, учредитель ООО «Мистраль-ДВ» подвергнут аресту. Состоявшееся недавно судебное заседание по вопросам имущества Николаева прошло в закрытом режиме. Все объекты, указанные в иске, уже переведены в федеральную собственность, при этом арест на компании пока не снят.