Рынок Владивостока освобождают от самовольных построек

Самовольные постройки обнаружили во время совместного рейда стражей правопорядка, специалистов добровольческого отряда «Тигр» и прокурора Ленинского района Романа Язвенко. Все они подлежат сносу, а чтобы это произошло, надзорное ведомство контролирует их демонтаж.