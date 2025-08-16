Рынок Владивостока освобождают от самовольных построек

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.
Самовольные постройки обнаружили во время совместного рейда стражей правопорядка, специалистов добровольческого отряда «Тигр» и прокурора Ленинского района Романа Язвенко. Все они подлежат сносу, а чтобы это произошло, надзорное ведомство контролирует их демонтаж.
Пока изымали порядка 100 килограммов продукции, в том числе контрафактной, и составляли административные протоколы, выяснилось, что более 30 иностранцев нарушили миграционное законодательство.
Сейчас организовали доследственную проверку из-за нелегальной торговли.