Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рынок Владивостока освобождают от самовольных построек

Во Владивостоке борются с незаконными строениями, которые возвели на Спортивном рынке.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

Самовольные постройки обнаружили во время совместного рейда стражей правопорядка, специалистов добровольческого отряда «Тигр» и прокурора Ленинского района Романа Язвенко. Все они подлежат сносу, а чтобы это произошло, надзорное ведомство контролирует их демонтаж.

Пока изымали порядка 100 килограммов продукции, в том числе контрафактной, и составляли административные протоколы, выяснилось, что более 30 иностранцев нарушили миграционное законодательство.

Сейчас организовали доследственную проверку из-за нелегальной торговли.