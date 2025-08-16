Работы не будет: мировая столица ботокса задрожала под угрозой торговых войн Трампа

В ирландских легендах есть мифическая страна Тир-на-Ног — место, где царит вечная молодость. Сегодня в западной Ирландии в небольшом городке Уэстпорт это почти превратили в реальность. Именно здесь находится завод, который производит весь мировой ботокс, препарат, известный не только как средство от морщин, но и как лекарство от мигреней, мышечных спазмов и других заболеваний. Этому бизнесу теперь угрожает политика Трампа.
Завод, принадлежащий американской фармацевтической компании, стал экономическим сердцем Уэстпорта. На нем работают 1300 местных жителей и около 500 подрядчиков, что огромная цифра для городка с населением всего 7 тысяч человек. В прошлом году терапевтический ботокс принес компании 3,3 миллиарда долларов, а косметический еще 2,72 миллиарда.
Однако спокойствие Уэстпорта оказалось под угрозой после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 15 процентных пошлин на фармацевтический импорт из ЕС. Цель американского лидера — вернуть производство лекарственных средств в Америку. Для Ирландии, которая считается третьим в мире экспортером фармацевтики, это серьезный удар.
Предприятие в Уэстпорте было открыто еще в 1977 году, а в 2020-м оно расширялось. Здесь ботокс превращают в порошок, упаковывают и отправляют в 70 стран, включая США, которые забирают 70 процентов продукции.
По словам западных экономистов, завод встроен в жизнь города. Компания спонсирует местные спортивные команды, благотворительные организации и даже футбольный клуб «Уэстпорт Юнайтед», домашний стадион которого носит ее имя. Но теперь жители беспокоятся. Владелица местного детского сада Энн-Мари рассказала, что родители, работающие на заводе, опасаются за свои рабочие места.
«Если у них не будет работы, то и у меня не будет тоже», — подчеркивает она.
Брайан Кьюсак, чья дочь трудится на предприятии, настроен осторожно: «Уэстпорт невозможно представить без этого завода. Но экономика не строится на надежде».
Трамп заявил, что хочет, чтобы «лекарства производились в США». Однако эксперты сомневаются, что перенос производства будет простым. Высокие затраты, регуляторные барьеры и нехватка квалифицированных кадров делают эту задачу почти невыполнимой в короткие сроки.
Член городского совета Питер Флинн считает идею Трампа нереалистичной: «Переместить такое производство — огромная логистическая проблема. К тому же многие специалисты сейчас уезжают из США».
Американская компания, владеющая заводом, пока не комментирует возможные изменения, но уже объявила о новых инвестициях в американские заводы. Это может означать, что Ирландии придется несладко: в 2024 году экспорт фармацевтики в США принес стране 44 миллиарда евро.
Аналитики предупреждают, что повышение пошлин ударит по американским потребителям. Цены на лекарства могут вырасти на 7−10 процентов, а стоимость косметического ботокса, который не покрывается страховкой, станет еще выше.
Владелец отеля в Уэстпорте Майкл Леннон переживает не только за завод, но и за туризм: «Нам нужны американские гости. Если их экономика пострадает, пострадаем и мы». Однажды его клиент, сторонник Трампа, сказал ему: «Что хорошо для Америки, хорошо и для Ирландии». Леннон хотел бы в это верить. Но пока ответа на этот вопрос нет.