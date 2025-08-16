Работы не будет: мировая столица ботокса задрожала под угрозой торговых войн Трампа

Владелец отеля в Уэстпорте Майкл Леннон переживает не только за завод, но и за туризм: «Нам нужны американские гости. Если их экономика пострадает, пострадаем и мы». Однажды его клиент, сторонник Трампа, сказал ему: «Что хорошо для Америки, хорошо и для Ирландии». Леннон хотел бы в это верить. Но пока ответа на этот вопрос нет.