В Новосибирске может появиться новый научный центр за 75 миллиардов рублей

Проект, рассчитанный до 2032 года, включает в себя научный и логистический комплексы, клинику на 500 мест, учебно-лабораторные корпуса, технопарк, жилье для молодых ученых и другие объекты. Кроме того, планируется создание центра повышения квалификации, спорткомплекса и школы для одаренных детей. Медицинское обслуживание будущего микрорайона полностью возьмет на себя исследовательский центр. Разработка проекта обойдется в 830 млн рублей.