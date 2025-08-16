В Новосибирске может появиться новый научный центр за 75 миллиардов рублей

Проект, рассчитанный до 2032 года, включает в себя научный и логистический комплексы, клинику на 500 мест, учебно-лабораторные корпуса, технопарк, жилье для молодых ученых и другие объекты. Кроме того, планируется создание центра повышения квалификации, спорткомплекса и школы для одаренных детей. Медицинское обслуживание будущего микрорайона полностью возьмет на себя исследовательский центр. Разработка проекта обойдется в 830 млн рублей.
Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) реализует проект совместно с компанией «РТ-Строительные технологии», входящей в структуру «Ростеха». Индустриальный партнер берет на себя до 50% финансирования. Ранее стоимость подобного проекта в районе «СмартСити» оценивалась в сумму свыше 20 млрд рублей.
ФИЦ ФТМ, созданный в 2018 году, объединяет несколько институтов, занимающихся передовыми исследованиями в области медико-биологической науки и клинической медицины. Центр ведет разработки в области диагностики заболеваний, доставки лекарств и реабилитации.