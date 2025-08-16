«Сибсельмаша» больше нет: процедура банкротства новосибирского завода официально завершилась

Таким образом, ОАО НПО «Сибсельмаш» было ликвидировано. Однако, согласно информации, постановление, на основании которого было принято данное решение, может быть обжаловано в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа в течение месяца с момента его вступления в законную силу. Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.