«Сибсельмаша» больше нет: процедура банкротства новосибирского завода официально завершилась

Согласно данным сервиса Rusprofile, 14 августа 2025 года Открытое акционерное общество «Новосибирское производственное объединение “Сибсельмаш” (ОАО НПО “Сибсельмаш”) прекратило свою деятельность — по причине завершения конкурсного производства, продолжавшегося пятнадцать лет.
4 марта 2025 года Сергей Галандин, конкурсный управляющий предприятия, направил в Арбитражный суд Новосибирской области прошение о завершении конкурсного производства, однако 22 апреля 2025 года суд отклонил данное прошение. Однако Галандин обжаловал его в Седьмом арбитражном апелляционном суде.
28 июля 2025 года апелляционный суд, заседавший в Томске, принял решение о завершении конкурсного производства в отношении ОАО «НПО “Сибсельмаш”.
Таким образом, ОАО НПО «Сибсельмаш» было ликвидировано. Однако, согласно информации, постановление, на основании которого было принято данное решение, может быть обжаловано в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа в течение месяца с момента его вступления в законную силу. Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.
Банкротство «Сибсельмаша», напомним, длилась с 2010 года. 100% его акций до 10 июля 2008 года принадлежали государству в лице Росимущества, позже производственное объединение перешло в состав ГК «Ростехнологии», а управление — к УК «Проминвест».
С весны 2025 года контроль над предприятием (которое с 2012 года вошло в перечень стратегических) приобрела группа «Курганприбор», которая заявила о планах восстановления производства.
Напомним также о том, что часть недвижимого имущества «Сибсельмаша» сейчас продается.