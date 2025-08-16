Ричмонд
В какие страны ЕАЭС Узбекистан экспортирует абрикосы — инфографика

Большую часть узбекских абрикосов закупила Россия — свыше 17 тыс. тонн.

Источник: Sputnik.uz

По данным Национального комитета по статистике, за первые семь месяцев текущего года Узбекистан экспортировал абрикосы на $18,8 млн.

В январе — июле 2025 года Узбекистан экспортировал 23,4 тыс. тонн абрикосов в 14 зарубежных стран на сумму 18,8 млн долларов", — говорится в сообщении.

Среди стран, в которые Узбекистан экспортировал больше всего абрикосов за 7 месяцев 2025 года, Россия заняла первое место — свыше 17 тыс. тонн. На втором месте расположился Казахстан — свыше 4,2 тыс. тонн.

Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik Узбекистан