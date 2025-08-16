Старые аварийные дома в Новосибирске заменят современными кварталами

По данным Минстроя региона, в области определено 43 территории под комплексное развитие общей площадью 787,31 га. На стадии реализации находятся 34 проекта, крупнейшие из которых курирует правительство области через оператора АО «АРЖС». Среди них проекты в микрорайоне «Клюквенный» и на территории «СмартСити-Новосибирск».