Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старые аварийные дома в Новосибирске заменят современными кварталами

В городе под демонтаж попадают многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу в соответствии с порядком, установленным правительством РФ.

Источник: РИА "Новости"

6 августа на официальном портале правовой информации мэрии Новосибирска опубликовано постановление об изъятии жилья и земли под домом на Первомайской, 102, построенном в 1962 году.

По данным Минстроя региона, в области определено 43 территории под комплексное развитие общей площадью 787,31 га. На стадии реализации находятся 34 проекта, крупнейшие из которых курирует правительство области через оператора АО «АРЖС». Среди них проекты в микрорайоне «Клюквенный» и на территории «СмартСити-Новосибирск».